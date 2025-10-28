Ahora

Un año de la DANA

Ernesto, perdió a su hermana y su sobrina en la DANA, expone qué sienten cuando llueve: "Es psicosis colectiva"

Toñi y Ernesto perdieron a varios familiares a causa de las riadas que asolaron Valencia. Para ellos, el anuncio de una nueva DANA o de que va a llover, les lleva a sentir la misma angustia que vivieron el 29 de octubre de 2024.

Toñi y Ernesto perdieron a varios familiares a causa de las riadas que asolaron Valencia. Para ellos, el anuncio de una nueva DANA o de que va a llover, les lleva a sentir la misma angustia que vivieron el 29 de octubre de 2024.

El 29 de octubre se cumple un año de la DANA, que dejaba 229 víctimas. Cristina Pardo expone que esta semana se ha dado a conocer un estudio en el que se reflejan las secuelas que dejaba esta DANA en los niños como, por ejemplo, el miedo que genera la lluvia.

Toñi García y Ernesto Martínez, que perdieron a varios familiares a causa de la DANA. Toñi explica que no es necesario que "llueva a mares" para sentir miedo. "Es psicosis colectiva en el momento que te anuncian una DANA o que va a llover", añade Ernesto.

"Es volver al pasado", expone Martínez, "es el miedo a volver vivir lo mismo". "Te traslada", afirma García. "Solo nombrarlo se me pone el vello de punta", afirma Ernesto. "Tiene que ser durísimo", comenta Cristina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. Nogueras (Junts) insiste en que no apoyarán los Presupuestos: "Si Sánchez dice que está tranquilo, que cuente por qué"
  3. El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo
  4. Netanyahu ordena al Ejército retomar "de inmediato" los ataques contra Gaza tras las supuestas violaciones de Hamás
  5. El huracán Melissa, que deja nueve muertos en el Caribe, toca tierra en Jamaica como categoría 5
  6. Reabren el caso de Maritrini y su bebé: las buscan en una balsa minera casi 40 años después de su desaparición