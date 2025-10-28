Ernesto, perdió a su hermana y su sobrina en la DANA, expone qué sienten cuando llueve: "Es psicosis colectiva"

Toñi y Ernesto perdieron a varios familiares a causa de las riadas que asolaron Valencia. Para ellos, el anuncio de una nueva DANA o de que va a llover, les lleva a sentir la misma angustia que vivieron el 29 de octubre de 2024.

El 29 de octubre se cumple un año de la DANA, que dejaba 229 víctimas. Cristina Pardo expone que esta semana se ha dado a conocer un estudio en el que se reflejan las secuelas que dejaba esta DANA en los niños como, por ejemplo, el miedo que genera la lluvia.

Toñi García y Ernesto Martínez, que perdieron a varios familiares a causa de la DANA. Toñi explica que no es necesario que "llueva a mares" para sentir miedo. "Es psicosis colectiva en el momento que te anuncian una DANA o que va a llover", añade Ernesto.

"Es volver al pasado", expone Martínez, "es el miedo a volver vivir lo mismo". "Te traslada", afirma García. "Solo nombrarlo se me pone el vello de punta", afirma Ernesto. "Tiene que ser durísimo", comenta Cristina.

