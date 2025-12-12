Elisa Beni, sobre las denuncias por acoso sexual en el PSOE: "Esto demuestra que todo el feminismo era de cartón piedra"

Por su parte, la periodista ha sostenido en 'Más Vale Tarde' que "es evidente" que existen encubrimientos: "Además hay mujeres que tampoco han sido capaces ni han dado pasos adelante. Es absolutamente vergonzoso".

Filas socialistas se han visto sacudidas tas la oleada de denuncias por acoso sexual contra dirigentes del partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras las últimas informaciones en pleno 'Me Too', la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha anunciado su dimisión este viernes "por coherencia" ya que "no puede asumir este desastre".

Por su parte, Elisa Beni ha sostenido en 'Más Vale Tarde' que "es evidente" que existen encubrimientos, es decir, denuncias que se han producido y gente que sabía pero que no ha preguntado: "Además hay mujeres que tampoco han sido capaces ni han dado pasos adelante. Es absolutamente vergonzoso".

"Con este tema el PSOE debería darse cuenta de una cosa: que puede pasarle como a Al Capone. Habiendo temas muy gordos por ahí, resulta que para la militancia socialista este tema clave y si alguien sostiene a Sánchez es tanto la militancia como las mujeres del partido", añade.

De esta manera, señala que lo sucedido "puede ser muy grave dentro de la propia estructura del partido para él": "Lo están haciendo fatal, esto demuestra que todo el feminismo era de cartón piedra. Una vergüenza".

La polémica estalló con las denuncias por parte de trabajadoras contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, a quien le siguió Antonio Navarro o José Tomé.