Luis Calero recorre Gran Canaria en 'Un país para viajárselo' y disfruta de sus paisajes volcánicos y de su gastronomía

El periodista ha recorrido las dunas de Maspalomas, Puerto Mogán, el Barranco de las Vacas y ha disfrutado de la gastronomía típica.

El periodista Luis Calero y el equipo de Un país para viajárselo han cogido las maletas esta semana para viajar hasta Canarias. Allí han disfrutado de la tranquilidad de Puerto Mogán, la pequeña Venecia de Gran Canaria; de la gastronomía típica y de todo lo que ofrece Maspalomas.

La primera parada de Calero ha sido Puerto Mogán, donde acompañado de la alcaldesa, Onalia Bueno, ha podido disfrutar de la pintoresca arquitectura y decoración de las casas; la mayoría de ellas blancas con el borde de las ventanas pintadas de un color. No es casualidad porque, como ha detallado Bueno, es obligatorio "con ordenanza". La primera edil ha destacado que el atractivo de su localidad "no existe en el resto de Canarias".

Otra de las cosas que ha llamado la atención de Calero es que a pesar de ser una zona muy turística está "llena de paz". Al respecto, Bueno ha explicado que mantienen un buen equilibrio con los turistas que "vienen a cenar sobre las seis, siete de la tarde" y por la noche "todo el mundo a dormir". "Es un sitio muy tranquilo, muy familiar", ha apostillado.

Tras un breve paseo por el municipio, se han dirigido hasta la franja entre Arguineguín y Playa de Mogán, donde se "concentra el microclima" que, según Bueno, es de "22 y 25 grados todo el año". Algo que para ella es su "alegría", la cual ha atribuido "al sol y al tiempo".

Como llegaba la hora de comer, el periodista se ha marchado al puesto 46 de Mercado de Vegueta en Gran Canaria, donde Carmen Rodríguez le ha dado a probar un chorizo de Teror, el cual está hecho con "carne de cerdo, nuez moscada y pimentón", tal y como ha detallado Rodríguez, que ha añadido que los canarios lo echan "a muchas recetas" y que se puede comer "untado con pan". Igualmente, el periodista ha probado un queso tradicional canario con flores comestibles con el que se ha asegurado el futuro de la sección.

Posteriormente, se ha trasladado a Maspalomas donde en compañía de Inés Armero, de 'Sky Rebels' ha descubierto el origen del Barranco de las Vacas. "Lo que estás viendo aquí es una especie de material que se llama toba volcánica, ceniza volcánica. Después va a venir la lluvia, el viento y va a hacer todo el efecto que puedes ver", ha detallado Armero, que ha puesto de manifiesto los efectos y colores que se pueden apreciar gracias a la acción de la luz.

Más tarde, Calero ha proseguido su viaje por Canarias poniendo rumbo al Faro de Maspalomas, lugar emblemático que ha explorado con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. "Es una obra, además, de uno de nuestros grandes ingenieros y se mantiene vivo, además", ha indicado Morales al respecto del monumento.

Morales, además, ha resaltado la "diversidad paisajística y natural" de su isla, de la cual "el 50% es reserva de la biosfera". Igualmente, ha recalcado que reciben casi cuatro millones y medio de personas cada año, lo que supone "mucho más que las personas que van a Cuba, por ejemplo". Igualmente, ha reseñado "el turismo activo, de naturaleza y la programación cultural" que tienen "durante todo el año".

La última para del viaje han sido las dunas de Maspalonas. De las que Inés Armero ha manifestado que son "el producto de la erosión", puesto que cuando llega el viento al sur "va parando y se hace un depósito natural de todo el material erosivo de la propia isla". También ha remarcado que la clave para visitarlas es hacerlo "caminando por la zona de los senderos", para que no se pise sobre la duna y no se destruya.

