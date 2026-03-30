Elisa Beni critica el cierre del espacio aéreo: "Es una bomba diplomática, no solo con Trump, sino con nuestros socios europeos"

Elisa Beni se muestra muy crítica con la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo a los aviones de EEUU que participan en la guerra de Irán y no cree que esto "guste mucho a la Unión Europea y los socios de la OTAN".

Veto a los aviones de la guerra de EEUU

Después de negar a Donald Trump el uso de las bases militares en España para atacar a Irán, el Gobierno ha anunciado que cierra el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que participan en la guerra.

Elisa Beni considera que esta decisión es "una bomba diplomática, no solo con Trump, sino con nuestros socios europeos" y que Pedro Sánchez ha adoptado una postura que "no va unida al resto de los socios europeos".

"Nos separamos de lo que hace el resto de Europa y nos ponemos en una posición de 'nosotros somos mejores, el marrón os lo vais a comer vosotros'", afirma la periodista, que cree que esto no gustará "a la Unión Europea y los socios de la OTAN".

"¿Con esta actitud estamos consiguiendo que los americanos dejen de bombardear? No", prosigue Elisa, que defiende que lo más práctico habría sido "una postura diplomática unida a la del resto de la Unión Europea".

No obstante, apunta que este gesto le viene "muy bien" a Sánchez "para las bases y sus votantes, y para su posición con la izquierda internacional", pero coloca a España en una situación "que no es la mejor diplomáticamente con sus socios y aliados".

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