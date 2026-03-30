Ahora

Veto

Nuevo 'no' a Estados Unidos: España cierra su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la guerra en Irán

Los detalles Aunque pasó desapercibido para casi todos, el pasado miércoles Pedro Sánchez anunció en el Congreso que "todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados".

Imagen de archivo de la base naval de RotaImagen de archivo de la base naval de RotaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

España, y más concretamente Pedro Sánchez, ha abanderado el 'No a la guerra' desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaran un conflicto armado contra Irán. Pero no solo está siendo con palabras, sino también con acciones y el Gobierno español ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la ofensiva en Oriente Medio.

En realidad, el anuncio ya lo había hecho el presidente del Gobierno durante su intervención del pasado miércoles en el pleno del Congreso: "Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje".

Un veto que no solo impide la llegada de aviones cisterna o bombarderos desde EEUU, sino que también rechaza los que provengan de otras bases estadounidenses en Europa, como la que tienen en Reino Unido que el Ejército estadounidense sí está utilizando.

Con esta decisión, es la segunda vez que Sánchez impide a Estados Unidos utilizar nuestro país para poder proseguir con su ofensiva después de que desde el inicio del conflicto aseverara que el Gobierno no permitiría que usaran las bases estadounidenses de Rota y Morón para tales fines.

Ahora bien, el veto tiene la excepción de que sí puedan transitar o aterrizar en situaciones de emergencia del avión implicado porque, de hecho, este 'no' de España no afecta a las actividades habituales de las bases estadounidenses en nuestro país, que siguen operando con normalidad más allá de no poder realizar operaciones relacionadas con la guerra en Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg
  2. Si quieres pasar, paga: Ormuz, un cerrojazo con excepciones que ha hecho estallar la guerra del petróleo
  3. EEUU rompe el bloqueo a Cuba y permitirá la entrada de un buque petrolero ruso en la isla
  4. El Gobierno y la Iglesia pactan el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que no tienen recorrido legal
  5. Tres detenidos por la violenta y humillante agresión a un joven con discapacidad que se viralizó en redes
  6. El racismo entra Hogwarts: el actor que interpreta a Snape en la serie de 'Harry Potter', amenazado de muerte en redes sociales