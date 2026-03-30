Nuevo 'no' a Estados Unidos: España cierra su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la guerra en Irán

Los detalles Aunque pasó desapercibido para casi todos, el pasado miércoles Pedro Sánchez anunció en el Congreso que "todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados".

España, liderada por Pedro Sánchez, ha adoptado una postura firme contra la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, cerrando su espacio aéreo a vuelos relacionados con el conflicto. Sánchez anunció en el Congreso que el Gobierno ha denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón, rechazando todos los planes de vuelo vinculados a la operación en Irán, incluidos aviones cisterna. Este veto también afecta a aviones de otras bases estadounidenses en Europa, como la de Reino Unido. Sin embargo, se permite el tránsito en situaciones de emergencia, manteniendo operativas las actividades habituales de las bases en España.

España, y más concretamente Pedro Sánchez, ha abanderado el 'No a la guerra' desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaran un conflicto armado contra Irán. Pero no solo está siendo con palabras, sino también con acciones y el Gobierno español ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la ofensiva en Oriente Medio.

En realidad, el anuncio ya lo había hecho el presidente del Gobierno durante su intervención del pasado miércoles en el pleno del Congreso: "Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje".

Un veto que no solo impide la llegada de aviones cisterna o bombarderos desde EEUU, sino que también rechaza los que provengan de otras bases estadounidenses en Europa, como la que tienen en Reino Unido que el Ejército estadounidense sí está utilizando.

Con esta decisión, es la segunda vez que Sánchez impide a Estados Unidos utilizar nuestro país para poder proseguir con su ofensiva después de que desde el inicio del conflicto aseverara que el Gobierno no permitiría que usaran las bases estadounidenses de Rota y Morón para tales fines.

Ahora bien, el veto tiene la excepción de que sí puedan transitar o aterrizar en situaciones de emergencia del avión implicado porque, de hecho, este 'no' de España no afecta a las actividades habituales de las bases estadounidenses en nuestro país, que siguen operando con normalidad más allá de no poder realizar operaciones relacionadas con la guerra en Irán.

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