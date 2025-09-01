Eduard Fernández, sobre la "barbarie" de Israel en Gaza: "No se van a cansar de matar y no podemos cansarnos de protestar"

"Gaza es un espejo en el que todos nos vemos reflejados, lo queramos o no", comenta Eduard Fernández, que denuncia la inacción de los gobiernos y asegura que "algo está fallando" para que a Netanyahu no le ocurra nada.

Una flota humanitaria formada por 20 embarcaciones con 500 activistas de más de 50 países ha zarpado desde Barcelona para llevar agua, comida y medicamentos a Gaza.

El actor Eduard Fernández es una de las voces que se han manifestado activamente a favor de esta iniciativa. En el vídeo sobre estas líneas, afirma que "cuesta entender el mundo" ante la inacción de los Gobiernos ante la masacre israelí en Gaza.

En este sentido, señala que "a veces los Gobiernos necesitan que los ciudadanos les apretemos y les pongamos en evidencia para que hagan algo".

"Gaza es un espejo en el que todos nos vemos reflejados, lo queramos o no", comenta el ganador de cuatro premios Goya, para el que "algo debe estar ocurriendo para que ellos no estén haciendo nada".

Fernández defiende la importancia de seguir hablando de Gaza, porque "ellos no se van a cansar de matar y no podemos cansarnos de protestar, de denunciar". Por ello, reclama más presión por parte de la Unión Europea o el Gobierno de España para detener "esta auténtica barbaridad".

"Matar a la gente de hambre, operar a niños sin anestesia... son cosas de tal barbarie, que parece mentira que estén ocurriendo en directo y no esté pasando nada a nivel político", señala el actor, que sostiene que un bloqueo a Israel podría poner fin a esta situación que califica de "aberrante", si bien no se muestra muy optimista porque "creo que mandan ellos y están presionando mucho para que nadie diga nada".

Fernández afirma que los músicos están siendo "muy apretados" para que no denuncien, porque si no asegura que "les quitan contratos".