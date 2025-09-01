La defensa de Montoro pide la nulidad de la investigación por haber pasado siete años en secreto

Los detalles El despacho fundado por el exministro ha reclamado al juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que archive la causa por la nulidad de la incautación de los correos electrónicos con los que se inició y por haber dilatado el secreto del sumario.

El despacho 'Equipo Económico', fundado por Cristóbal Montoro, ha intentado este lunes anular la causa contra el exministro, argumentando que se ha mantenido en secreto durante demasiado tiempo. La defensa de Montoro ha solicitado al juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que archive el caso, alegando la nulidad de la incautación de correos electrónicos y la prolongación del secreto del sumario por siete años. Esta petición, reiterada en nuevos escritos presentados en la Audiencia de Tarragona, también solicita que la causa se traslade a Madrid. Existe la posibilidad de que el argumento del secreto prolongado detenga la investigación, obligando al juez a justificar el secretismo para evitar que la causa decaiga.

Se trata de una petición que esta parte realizó ya el pasado mes de julio, y que ahora reitera en estos nuevos escritos, que se han presentado este lunes en la Audiencia de Tarragona. Además, solicita en un tercer escrito que la causa se traslade a los juzgados de Madrid, ya que la actividad de la firma se desarrolló en la capital.

¿Pueden acabar con la investigación por esa vía?

Lo cierto es que existe la posibilidad de que el despacho fundado por Montoro consiga parar la causa utilizando el argumento de que la investigación ha permanecido siete años en secreto. Y es que al haberse dilatado durante ese tiempo, las defensas no han podido participar del desarrollo de la causa. Además, recientemente se ha sabido que Montoro y los otros 26 investigados desconocían que llevaban imputados desde el 2021.

Si esta vía para intentar tumbar el caso progresa, le tocará al juez de Tarragona justificar por qué era necesario tanto secretismo, si no quiere que decaiga la causa contra el exministro de Hacienda.