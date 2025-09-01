Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que España "no puede ser una nación con las puertas abiertas a la delincuencia", tras lo que ha expresado que "el descontrol migratorio está beneficiando" a quienes vienen "con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes".

El curso político ha arrancado este lunes con las derechas compitiendo por ver quién genera más odio hacia los migrantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a acercar su discurso al de la ultraderecha de Santiago Abascal al vincular a migrantes con "delincuencia".

"España no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia", ha manifestado el líder del Partido Popular, quien ha anunciado que su partido presentará sus propuestas de política migratoria en las próximas semanas.

En este sentido, Feijóo ha afirmado que "no hay política migratoria más inhumana que no tener política migratoria", tras lo que ha declarado que "negar el problema está provocando que el descontrol migratorio beneficie a quienes acudan a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes".

"Con un gobierno del PP, las fronteras no van a ser moneda de cambio, las fronteras serán defendidas, la inmigración legal será protegida y la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho", ha manifestado el popular.

Abacal quiere mantener el odio al migrante como marca propia

Sin embargo, por mucho que Feijóo lo intente, es muy difícil alcanzar las atrocidades de Vox. Su líder, Santiago Abascal quiere mantener el odio al migrante como marca propia y, para conseguirlo, está llegando todo lo lejos que haga falta.

La detención de un menor por la supuesta violación de una niña de 14 años cerca del centro de acogida del barrio Hortaleza, en Madrid, le ha servido al líder de ultraderecha como mecha para volver a prender su discurso racista: "Queremos a esos menores en Marruecos con sus padres".

Así, ha repetido lo que ya ha dicho en las últimas horas: que la culpa de esa aberrante violación a una niña la tienen "Sánchez, el Open Arms, el bipartidismo y de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista". Para el líder de Vox, su partido es el único que está al lado del pueblo que "sufre esta invasión patrocinada por el 'establishment' en España y en Europa".

En la misma línea, en su cuenta de X, Abascal habló así de los migrantes: "Violan a mujeres y a niñas, dan palizas a los abuelos y presumen de vivir a costa de los españoles; hay que echarlos; hay que hundirlos; hay que cambiarlo todo para que nunca más estén nuestras niñas indefensas".

Ayuso, sobre los menores no acompañados: "Cada vez son más agresivos"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora había criticado la vinculación que Vox hacía de menores migrantes e inseguridad, también ha cambiado, señalando en su perfil de X que "cada día son más agresivos y llegan en peores condiciones".

"Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes", ha expresado la presidenta madrileña, a lo que ha añadido que a esto "se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid". "¡No hay derecho! ¡Ya está bien!", ha concluido Ayuso.