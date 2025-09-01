Ahora

Análisis en Más Vale Tarde

Wyoming, sobre Israel en Gaza: "Los campos de concentración nazis se llevaban en la clandestinidad, esto lo vemos en directo"

"Esto no se trata de un hecho puntual en una zona concreta, es la abolición de la justicia internacional y los derechos humanos tal y como los conocíamos", afirma rotundo Wyoming sobre el genocidio de Israel en Gaza.

"Esto no se trata de un hecho puntual en una zona concreta, es la abolición de la justicia internacional y los derechos humanos tal y como los conocíamos", afirma rotundo Wyoming sobre el genocidio de Israel en Gaza.

El Gran Wyoming ha analizado en Más Vale Tarde las claves de la nueva temporada de El Intermedio y, de paso, ha repasado los temas de más candente actualidad, como la salida desde Barcelona de la flotilla humanitaria que lleva víveres y medicamentos a Gaza.

El presentador cataloga de "vergüenza" la inoperancia de las autoridades internacionales ante el genocidio perpetrado por Israel: "Esto no se trata de un hecho puntual en una zona concreta, es la abolición de la justicia internacional y los derechos humanos tal y como los conocíamos", afirma rotundo.

Wyoming hace una reflexión y recuerda que "los campos de exterminio nazis se llevaban en la clandestinidad", mientras que en el caso de Gaza "lo estamos viendo en directo".

En su opinión, esto es "lo más horrible que he vivido en mi larga experiencia como ser humano" por el nivel de "crueldad reconocida". Ante esto, manda un crítico mensaje sobre el papel de la Unión Europea y Ursula von der Leyen: "No sé en qué piensa, es probable que siempre hayan sido así y hemos estado en manos de esta gente".

Las 6 de laSexta

  1. Compromiso sí, pero "neblina" también: el camino del Gobierno para alcanzar unos Presupuestos que nadie ve claros
  2. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  3. Putin ya no está solo: Rusia estrecha lazos con China y la India y cuestiona el papel de Europa para "resolver la situación en Ucrania"
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes