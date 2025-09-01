Wyoming, sobre Israel en Gaza: "Los campos de concentración nazis se llevaban en la clandestinidad, esto lo vemos en directo"

"Esto no se trata de un hecho puntual en una zona concreta, es la abolición de la justicia internacional y los derechos humanos tal y como los conocíamos", afirma rotundo Wyoming sobre el genocidio de Israel en Gaza.

El Gran Wyoming ha analizado en Más Vale Tarde las claves de la nueva temporada de El Intermedio y, de paso, ha repasado los temas de más candente actualidad, como la salida desde Barcelona de la flotilla humanitaria que lleva víveres y medicamentos a Gaza.

El presentador cataloga de "vergüenza" la inoperancia de las autoridades internacionales ante el genocidio perpetrado por Israel: "Esto no se trata de un hecho puntual en una zona concreta, es la abolición de la justicia internacional y los derechos humanos tal y como los conocíamos", afirma rotundo.

Wyoming hace una reflexión y recuerda que "los campos de exterminio nazis se llevaban en la clandestinidad", mientras que en el caso de Gaza "lo estamos viendo en directo".

En su opinión, esto es "lo más horrible que he vivido en mi larga experiencia como ser humano" por el nivel de "crueldad reconocida". Ante esto, manda un crítico mensaje sobre el papel de la Unión Europea y Ursula von der Leyen: "No sé en qué piensa, es probable que siempre hayan sido así y hemos estado en manos de esta gente".