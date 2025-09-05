Eduard Estivill explica qué es la parálisis del sueño, el problema de Ester Expósito: "Es angustiante, pero benigna del todo"

Más Vale Tarde analiza con Eduard Estivill, especialista de medicina del sueño, qué es la parálisis del sueño, un trastorno que padece la actriz Ester Expósito, como confesó ayer en 'El Hormiguero'.

Ayer Ester Expósito confesó en 'El Hormiguero' que tiene parálisis del sueño, un trastorno donde el cuerpo permanece dormido, mientras la mente está despierta.

Más Vale Tarde intenta conocer más sobre esta dolencia con Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño, que en el vídeo sobre estas líneas explica que la parálisis del sueño es un desajuste entre el despertar mental y el de los músculos, que "tardan un poco de tiempo hasta que el cerebro se despierta del todo".

Una situación que admite en el vídeo sobre estas líneas que es "muy angustiante", pero "benigna del todo" y que, además, "sucede en muchas personas".

No obstante, Estivill afirma que ha visto casos "muy graves" de parálisis del sueño en su consulta, en muchos casos en gente que duerme mal o se despierta varias veces durante la noche. Esto, señala, puede ocurrir en personas con mucho estrés, tensión o si "su vida tiene una intensidad máxima durante el día".

Ante este trastorno, apunta que "no es recomendable tomar medicamentos", salvo que sean episodios muy repetidos en el tiempo, y que suele ir a temporadas. En su lugar, recomienda remedios más naturales, como valeriana o fitoterapia.

Sin embargo, para el doctor "lo importante es saber lo que sucede" y no intentar agobiarse o angustiarse ante una situación que suele durar entre 20 y 30 segundos.