¿Quién tiene que pagar la tasa de basuras? Bea de Vicente explica cuándo lo hace el propietario y cuándo el inquilino

Puede que todavía no te haya llegado el recibo, pero va camino de hacerlo:la tasa de basura se dispara en España. En muchos municipios españoles, lo que antes era un pago simbólico o inexistente ahora se ha duplicado. Una situación que indigna a muchos de los ciudadanos.

Ante esta situación, son muchos los que se preguntan: ¿quién tiene que pagar la tasa de basura?¿El propietario del inmueble o el inquilino? En este vídeo de Más Vale Tarde, la letrada y colaboradora Bea de Vicente lo aclara.

"El propietario está obligado a pagar la tasa", confirma la abogada. "Ahora bien, si el propietario del inmueble lo alquila, puede negociar que en el contrato se incluya una cláusula por la que sea el inquilino quien tenga que pagar la tasa", apostilla.

Asimismo, Bea de Vicente señala que la cláusula es negociable y no puede imponerse unilateralmente. "En caso de impago, porque no la paga el inquilino, la va a tener que seguir pagando igualmente el dueño, que de hecho recibirá una orden de embargo", resalta la abogada.

