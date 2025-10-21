El Gobierno aprueba 500 millones de euros para atender a las personas con ELA

Los detalles Con esta partida, defienden desde el Gobierno, se va a garantizar la atención 24 horas a las personas con estas enfermedades que estén en la fase más avanzada y que requieren cuidados y apoyos durante todo el día.

El Consejo de Ministros aprobará un decreto ley para desarrollar la Ley ELA y destinar 500 millones de euros a personas con enfermedades complejas irreversibles, reforzando el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Este plan garantizará atención 24 horas para quienes estén en fases avanzadas de estas enfermedades, una demanda clave de afectados y familias. Pedro Sánchez anunció en redes que esta medida busca fortalecer el Sistema de Dependencia, contrastando con recortes anteriores del PP. El ministro Pablo Bustinduy destacó que la financiación para cuidados complejos ya es una realidad, cumpliendo compromisos del Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley para el desarrollo normativo de la Ley ELA y una partida de 500 millones de euros para atender a personas con esta y otras enfermedades complejas irreversibles y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

De esta manera, según aseguran desde el Ejecutivo, se va a garantizar la atención 24 horas a las personas con estas enfermedades que estén en la fase más avanzada y que requieren cuidados y apoyos durante todo el día, que es una de las principales reivindicaciones de estas personas y sus familias.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así lo ha avanzado en sus redes sociales, donde ha indicado que su Ejecutivo aprobará "500 millones de euros más para reforzar el Sistema de Dependencia y dar respuesta a la Ley ELA". "Además, hoy creamos el Grado III+, con atención 24h para personas con ELA y otras enfermedades complejas", ha señalado en la red social 'X'.

"Frente a los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema, el Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del Sistema de Dependencia. Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", ha reivindicado Sánchez.

A su vez, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado en una publicación de Bluesky que "el Consejo de Ministros aprueba hoy 500 millones para atender a las personas con ELA y reforzar el sistema de la dependencia". "La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad. El Estado social avanza. Cumplimos nuestro compromiso", ha celebrado.

