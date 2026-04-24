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Lío en Bambú

Edu Galán, sobre la prioridad nacional de los de Abascal: "Vox es populista y defiende medidas absolutamente racistas"

El programa de este viernes de Más Vale Tarde abordaba en la mesa el concepto de prioridad nacional que Vox ha obligado a tragar al Partido Popular (PP).

EDU GALÁN

El programa de este viernes de Más Vale Tarde abordaba en la mesa el concepto de prioridad nacional que Vox ha obligado a tragar al Partido Popular (PP), para así poder conformar gobiernos en Extremadura y Aragón. También se comentaba el lío entre los de Santiago Abascal sobre el criterio para definir a alguien como español.

Ante ello, el periodista Edu Galán no dudaba en subrayar que "la pregunta es de dónde sale esta gente", en referencia a los votantes de Vox, pero "sobre todo por qué" lo hacen. En este sentido, ha asegurado que después de estos argumentos que están esgrimiendo desde Bambú se verá "a ver a cuánta gente se le cae el velo de los ojos".

Anteriormente, ya dejaba claro qué es la formación de Abascal, cuyas cualidades serán las que lleven a esa gente a quitarse esa venda: "Como Vox, sabemos perfectamente de lo que va, que es un partido populista y que defiende medidas absolutamente racistas que van contra la igualdad de los españoles".

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