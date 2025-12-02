Los expertos ven un error el vídeo promocional de Juan Carlos I: "Da la sensación de que está un poco solo. No estaba bien asesorado"

El contexto Un vídeo muy peculiar del rey emérito ha llegado a muchos periodistas por correo electrónico desde una cuenta de Gmail, y también está circulando por redes sociales. Se trata de una promoción de sus memorias, que salen en España en dos días.

El vídeo del rey emérito don Juan Carlos I ha sido criticado por expertos y políticos, considerándolo un error. La grabación, que muestra al exmonarca solo con una bandera de fondo, busca un sentimiento patriótico, pero podría alejar a los españoles. En el vídeo, el rey emérito pide apoyo para su hijo, el rey Felipe VI. Sin embargo, expertos como Vanessa Guerra creen que podría perjudicar a la Corona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó de inoportuno e innecesario, mientras que el diputado de Sumar, Nahuel González, opinó que daña la imagen de la monarquía. Desde el PP, prefieren no opinar.

Todo lo que vemos y oímos en el vídeo que ha publicado el rey emérito es un error para los expertos. Primero, se ve a don Juan Carlos I solo, técnicamente no está bien grabado, lo de utilizar la bandera, genera el efecto contrario al que busca el emérito, de un sentimiento patriota, al revés, aleja a los españoles. Políticamente, hemos comprobado que a nadie le ha convencido.

"Quiero dejar un mensaje para los jóvenes españoles: os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y ocupando un papel tan relevante en el mundo", dice el rey emérito en el vídeo.

Es un vídeo para el que Sánchez hace suya la reacción de Casa Real. "Inoportuno y creo que dijo algo así como improcedente", ha señalado el presidente del Gobierno en una entrevista este martes.

Inoportuno e innecesario, para ser exactos. Aunque preguntado sobre si debería o no regresar definitivamente a España el líder del Ejecutivo no se moja. "Pero eso no es una decisión mía. Es una decisión que tendrá que compartir con la Casa Real, pero es una decisión suya, personal", ha insistido Sánchez.

Un vídeo, el del emérito, en el que pide que los españoles apoyen a su hijo, el rey Felipe VI. Aunque, para los expertos, podría generar el efecto contrario en la Corona. Es más, para Vanessa Guerra, experta en comunicación no verbal, "creo que podría salpicar".

Aun así, Guerra recalca que, desde la Corona, "están haciendo una labor fantástica de disociación, de separación de lo que hace la monarquía sin el rey emérito".

Aunque desde Sumar son más tajantes. "Hace daño a su imagen, a la imagen de la Corona", ha dicho el diputado de Sumar, Nahuel González. Y desde el PP prefieren no entrar a valorar. "No me corresponde a mí hacer una valoración de estas características. Fue una persona crucial en la Transición", ha apuntado Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Sentado en una silla, con una enorme bandera de España de fondo en un croma. Una escenografía notablemente modesta, al punto de que algunos lo comparan con un mensaje generado por inteligencia artificial.

"Lejos de acercarnos o de inocularnos cierto patriotismo, casi que nos rechina. Da la sensación de que está un poco solo y de que se hace de una manera más manual, más casero. Que se ha hecho muy rápido y que no estaba bien asesorado", ha apuntado la experta en comunicación no verbal. Y que al final, creen, guarda un objetivo: publicitar la publicación en España de su libro.