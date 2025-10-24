Edu Galán: "No es difícil tener un nivel intelectual mayor que Vito Quiles"

El agitador ultra ha organizado un acto en la Universidad de Málaga donde, como es habitual, han cantado el 'Cara el Sol' y vivas a Franco o José Antonio Primo de Rivera.

Vito Quiles ha llevado a cabo un nuevo acto en una universidad. En esta ocasión, el agitador ultra ha visitado la Universidad de Málaga donde, como señala Cristina Pardo, "ha criticado a aquellos que dicen que él va a agitar, a resucitar a Franco y a dar discursos de odio".

"No solo es a Franco, también es a José Antonio", apunta Iñaki López. La presentadora ironiza afirmando que ha hecho unas declaraciones "de elevado nivel intelectual" como, por ejemplo, que el rector debería estar en el acto "si tuviera cojones".

"Es un discurso profundo y elaborado", añade, irónica, Mayte Alcaraz. La periodista expone que Quiles vende que no tiene nada que ver con ser un agitador, pero, como expone, "se demuestra clarísimamente que lo único que es, es un activista que está manejado por otros hilos".

Pilar Velasco considera grave que estos hechos se frivolicen desde partidos políticos. "Veo muchos guiños, demasiados, del PP y, por supuesto, desde Vox", indica. Cristina cree que es asombroso que "cuando fue asesinado Charlie Kirk, Vito Quiles se erigió en las redes sociales como el que iba poco menos a llevar el legado de Kirk por las universidades españolas".

"Me sorprende que él mismo se considerara poco menos que el sucesor de Kirk porque las imágenes que vimos de Kirk en EEUU, las cosas que decía eran deleznables, pero llegaba a las universidades y entraba en el debate con los estudiantes", expone la periodista. "Esto es un señor que llega con un megáfono, suelta un discurso de cinco minutos, sin ton ni son", indica, "las diferencias son notables".

Edu Galán considera que "no es difícil tener un nivel intelectual mayor que Vito Quiles". "Charlie Kirk lo tenía y, además, era estratégicamente, a nivel de comunicación, más efectivo porque lo que hacía era instalarse en carpas, entrar de forma autorizada y trabajar durante muchos años", reflexiona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.