Iñaki López, muy crítico con los discursos machistas en redes: "Están llenos de complejos, estos no mojan"

Cada vez son más habituales los mensajes machistas en redes sociales. Estas ideas son difundidas por creadores de contenido que proyectan una masculinidad tóxica, así como mensajes en los que se cosifica a la mujer.

¿Son los jóvenes cada vez más machistas? Según el Ministerio de la Juventud, el 23% de los chicos y el 13% de las chicas creen que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Muchas de estas ideas las adquieren de determinados creadores de contenido que lanzan mensajes machistas, cosificando y degradando a la mujer, y proyectan una masculinidad tóxica que cala entre los más jóvenes.

Estos influencers afirman que, por ejemplo, se considera a los hombres machistas por decir a su pareja que no salga de fiesta. "La labor de un hombre de Dios es tomar ese tipo de decisiones", comenta uno de estos creadores de contenido. Otro indica que cuando una mujer se arregla para salir de fiesta es para llamar la atención.

"Estamos todos alucinando", señala Leo Álvarez, tras ver las imágenes. El periodista indica que otro de estos influencers cuenta que, si una mujer española "te pone en tu sitio, es mejor buscarse una sudamericana" ya que estas "no ponen tantas pegas".

"Este es un discurso lleno de complejos", expone Iñaki López, "del fracaso a la hora de afrontar cualquier tipo de relación con el sexo contrario". El presentador, además, expone que consideran a las mujeres como algo homogéneo, "como si todas pensaran y desearan lo mismo".

"Demuestran una estulticia, cosifican... hijos, lo vais a perder todo", señala Beatriz de Vicente. "Bea, estos no mojan", responde López. La abogada señala que en la Fiscalía de Menores "es abrumador el número de delitos que llegan de cibercontrol que, ni siquiera ellos tienen conocimiento".

