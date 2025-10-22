Ahora

Sin autorización ni permisos

Ramoncín, sobre los estudiantes que apoyan a Vito Quiles en su acto de Granada: "Me produce tristeza y desolación"

El cantante asegura que si hay jóvenes universitarios en el acto que apoyan el discurso del ultraderechista ,"hay algo que se está haciendo mal desde hace tiempo".

RAMONCIN-TRISTEZA

El activista ultraderechista Vito Quiles ha vuelto a desatar el caos en un segundo intento de realizar una charla al más puro estilo Charlie Kirk.

En este caso ha convocado un acto en la Universidad de Granada sin haber solicitado siquiera el permiso del centro. Tras visualizar las imágenes en Más Vale Tarde, el cantante Ramoncín ha asegurado que le producen "una profunda tristeza y un punto de desolación": "No es por él, es por la gente que está".

"Que un chaval universitario de entre 18-24 años con ese discurso se ponga de su lado… Ahí hay algo que se ha estado haciendo mal hace tiempo", confiesa el artista.

Asimismo, añade que lo único que le alivia de esta concentración es que también hay ciudadanos "en frente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Amama denuncia que las pruebas de cáncer borradas "siguen sin aparecer" y pide el cese del consejero: "Tenemos la verdad"
  2. Ayuso eleva su guerra con Sánchez a los tribunales por declarar la sede del Gobierno madrileño como Lugar de Memoria Democrática: "Es el 'francomodín'"
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Cánticos de "puto payaso" y despliegue policial en el acto no autorizado de Vito Quiles en la Universidad de Granada
  5. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  6. Las imágenes de una cámara captan al asesino de Villaverde preguntando qué hacer con el arma tras matar a su expareja