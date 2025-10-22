Ramoncín, sobre los estudiantes que apoyan a Vito Quiles en su acto de Granada: "Me produce tristeza y desolación"

El cantante asegura que si hay jóvenes universitarios en el acto que apoyan el discurso del ultraderechista ,"hay algo que se está haciendo mal desde hace tiempo".

El activista ultraderechista Vito Quiles ha vuelto a desatar el caos en un segundo intento de realizar una charla al más puro estilo Charlie Kirk.

En este caso ha convocado un acto en la Universidad de Granada sin haber solicitado siquiera el permiso del centro. Tras visualizar las imágenes en Más Vale Tarde, el cantante Ramoncín ha asegurado que le producen "una profunda tristeza y un punto de desolación": "No es por él, es por la gente que está".

"Que un chaval universitario de entre 18-24 años con ese discurso se ponga de su lado… Ahí hay algo que se ha estado haciendo mal hace tiempo", confiesa el artista.

Asimismo, añade que lo único que le alivia de esta concentración es que también hay ciudadanos "en frente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.