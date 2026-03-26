Las duras palabras de Noelia Castillo sobre su padre: "No me llama nunca. ¿Para qué me quiere viva?"

La joven de 25 años solicito en 2024 su derecho a morir con dignidad. Su padre, cuando descubrió que había solicitado la eutanasia, comenzó una batalla legal para impedir que ejerciera ese derecho.

Este 26 de marzo Noelia Castillo, una joven de 25 años que solicitó la eutanasia en 2024, podrá ejercer su derecho de morir con dignidad. La joven ha estado dos años luchando por lograr este objetivo debido a los continuos recursos interpuestos por su familia para evitar su fallecimiento.

La joven solicitó la eutanasia en abril de 2024 y la comisión encargada de realizar el control previo a la realización de ese procedimiento, los cuales le concedieron poder ejercer ese derecho a una muerte digna. Su padre, meses después, interpuso un recurso que provocó que se suspendiera el proceso.

Eso provocaba que la relación de Noelia y su padre empeorara. La joven ha sido entrevistada en 'Y ahora Sonsoles' donde ha señalado que su padre "nunca le ha hecho caso". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Noelia afirma que su padre, al descubrir que había solicitado la eutanasia, le dijo "que no tenía corazón, que era muy fría, que estaba hueca por dentro", entre otras cosas.

Además, cuestionaba sus dolores o que era mentira todo lo que contaba que había sufrido. "Me dolió muchísimo todo lo que me dijo", afirma. Noelia cuenta que, además, su padre le dijo que iba a acudir a la eutanasia, ni a su entierro y que no quería saber nada más de ella.

Noelia señala que su padre no le hace caso ni la llama. "No me llama nunca, no me escribe nunca", expone, "le llamo yo". "¿Para qué me quiere viva?", se pregunta, "¿Para tenerme en un hospital?".

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