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Wyoming se jubila

El divertido mensaje de Iñaki López a Wyoming sobre su jubilación: "Con la pensión que va a cobrar va a acabar reventando la hucha de la Seguridad Social"

Con humor y mucho cariño, Iñaki López reacciona a la noticia sobre la jubilación de El Gran Wyoming tras 20 años al frente de El Intermedio: "Bien merecida, maestro, la tienes".

Con humor y mucho cariño, Iñaki López reacciona a la noticia sobre la jubilación de El Gran Wyoming tras 20 años al frente de El Intermedio: "Bien merecida, maestro, la tienes".

"Hoy España tiene un jubilado más, se llama José Miguel Monzón Navarro", comenta Iñaki López, que informa de este modo sobre la decisión de El Gran Wyoming de jubilarse tras 20 años al frente de El Intermedio.

El presentador de Más Vale Tarde aborda la noticia del día en la televisión española con su habitual sentido del humor: "Con la pensión que va a cobrar va a acabar reventando la hucha de la Seguridad Social, seguro que cobra de las más altas".

Iñaki explica que la jubilación de Wyoming se producirá en enero, a la edad de 71 años y tiene claro que el presentador de El Intermedio la tiene "bien merecida".

"A disfrutar y a viajar, que es una cosa que te gusta mucho, y a comer, que tengo muy entendido que es una cosa que disfrutas sobremanera", comenta con cariño Iñaki, que también destaca que su sustituto al frente del programa será otro clásico de El Intermedio: Gonzo.

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