Pete Hegseth, en el punto de mira ante un derrota republicana que muchos atribuyen a la guerra en Irán

El contexto Mientras Donald Trump ha mostrado públicamente su apoyo al secretario de Guerra, otros miembros del Partido Republicano cargan contra él y su decisión de continuar con la guerra en Irán.

Tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el Partido Republicano enfrenta una crisis interna debido a la guerra contra Irán, considerada el principal factor de su derrota. El vicepresidente JD Vance atribuyó la pérdida a este conflicto, mientras que Pete Hegseth, jefe del Departamento de Guerra, ha sido criticado por su papel en la ofensiva militar. El congresista Thomas Massie presentó artículos de destitución contra Hegseth por iniciar la guerra sin autorización del Congreso. Aunque Donald Trump ha defendido a Hegseth, Massie planea retomar el 'impeachment' tras el receso del Congreso.

Tras la victoria demócrata en las 'midterms' estadounidenses, prácticamente todos lo análisis apuntan a que el principal factor detrás del batacazo electoral republicano ha sido la guerra contra Irán, un conflicto que ha pasado factura a los republicanos por su coste económico y político. El propio vicepresidente, JD Vance, fue contundente al señalar que "la razón por la que perdimos es la guerra".

En este escenario, Pete Hegseth se ha convertido en uno de los principales señalados dentro del Partido Republicano. Como responsable del Departamento de Guerra, ha sido una de las caras más visibles de la ofensiva militar y uno de sus primeros y principales defensores.

La guerra está, por tanto, abriendo una brecha dentro de los republicanos. Más allá de Vance, otros han cargado directamente contra el secretario de Guerra, indicando que tiene "cuentas pendientes en el Congreso", haciendo referencia a que el congresista Thomas Massie presentó en septiembre ocho artículos de destitución contra él.

Mientras, el líder de la formación, Donald Trump, ha salido en defensa de Hegseth, asegurando que está haciendo "muy buen trabajo".

Ya preparaban su 'impeachment'

En la iniciativa para apartar a Hegseth, Massie le acusaba, entre otras cuestiones, de haber impulsado una guerra contra Irán sin autorización del Congreso, vulnerar las leyes de los conflictos armados y obstaculizar la supervisión parlamentaria. Esto no llegó a votarse después de que la Cámara de Representantes suspendiera sus sesiones antes de las elecciones.

Ahora, tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, Massie ha anunciado que retomará la iniciativa cuando el Congreso vuelva a reunirse el próximo 9 de noviembre, salvo que Hegseth presente su dimisión.

Los demócratas también habían registrado anteriormente sus propios artículos de destitución. Aunque el 'impeachment' requiere una mayoría simple en la Cámara de Representantes, la destitución definitiva del cargo necesitaría el respaldo de dos tercios del Senado.

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