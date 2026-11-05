Ahora

iniciativas variopintas

De la prohibición del foie gras al rifle como símbolo de Idaho: las otras elecciones en las 'midterms'

Los detalles El 73% de votantes de Washington ha apoyado la iniciativa legislativa que prohíbe la alimentación forzada de aves para agrandar sus hígados.

De la prohibición del foie gras al rifle como símbolo de Idaho: las otras elecciones en las 'midterms'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Más allá de a sus representantes, los estadounidenses también han votado iniciativas de lo más variopintas. Desde la prohibición del foie gras, al rifle como símbolo del estado de Idaho— o la puesta en marcha de un registro para uniones poliamorosas.

El foie gras tiene los días contados en Washington. A partir del 1 de julio de 2027 queda prohibida la venta y consumo de este alimento elaborado con hígado de pato o ganso. "Solo estamos tratando de poner fin a la alimentación a la fuerza del foie gras y hacer que la gente entienda lo malo que es", ha dicho Meghan Hill, una mujer que ha apoyado esta medida.

Más allá de la batalla por el Congreso, las 'midterms' estadounidenses han dejado otras votaciones como esta. El 73% de votantes de Washington ha apoyado esta iniciativa legislativa que prohíbe la alimentación forzada de aves para agrandar sus hígados. "Viven [los gansos] con dolor y miedo", ha dicho Oye Owolewa, representante de Washington D.C.

En Denver, Colorado, la propuesta ha obtenido el 66% de votos. Allí también se prohíbe y los restaurantes que no cumplan la ley podrían enfrentarse a multas de entre 1.000 y 5.000 dólares. "No puedes sentarte a desayunar y tomar bacon y café y decirme que te preocupan estos gansos", ha reaccionado el chef Ashish Alfred.

Entre estas consultas, también ha habido una trascendental en Idaho, donde han votado que el rifle, arma usada por vaqueros, nativos americanos y agricultores, sea su arma de fuego oficial.

Y, por último, en California, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal para registrar como parejas de hecho a personas con relaciones poliamorosas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Planes de fuga en la Casa Blanca: Marco Rubio está pensando en dimitir tras el desastre en la urnas para conservar sus aspiraciones presidenciales
  2. La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo
  3. Sánchez, sobre Milei: "El insulto no forma parte de mi forma de hacer política"
  4. Multitudinaria despedida a Jesús de Miguel en Navahermosa con la presencia de Luis de la Fuente y Florentino Pérez
  5. Gritos de "vergüenza" tras la detención de un profesor en las protestas ante la Consejería de Educación de Ayuso
  6. "Me siguió hasta mi casa": detenido un hombre que se hacía pasar por un abogado para acosar a mujeres en Madrid