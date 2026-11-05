De la prohibición del foie gras al rifle como símbolo de Idaho: las otras elecciones en las 'midterms'

Los detalles El 73% de votantes de Washington ha apoyado la iniciativa legislativa que prohíbe la alimentación forzada de aves para agrandar sus hígados.

En las recientes elecciones en Estados Unidos, los votantes decidieron sobre diversas iniciativas, además de elegir a sus representantes. En Washington, el 73% de los votantes apoyó una medida para prohibir la venta y consumo de foie gras a partir de julio de 2027, debido a las prácticas de alimentación forzada de aves. En Denver, Colorado, una propuesta similar obtuvo el 66% de los votos, con multas para los restaurantes que no cumplan. En Idaho, se votó para declarar al rifle como arma oficial del estado, y en California, se aprobó un registro para uniones poliamorosas.

Más allá de a sus representantes, los estadounidenses también han votado iniciativas de lo más variopintas. Desde la prohibición del foie gras, al rifle como símbolo del estado de Idaho— o la puesta en marcha de un registro para uniones poliamorosas.

El foie gras tiene los días contados en Washington. A partir del 1 de julio de 2027 queda prohibida la venta y consumo de este alimento elaborado con hígado de pato o ganso. "Solo estamos tratando de poner fin a la alimentación a la fuerza del foie gras y hacer que la gente entienda lo malo que es", ha dicho Meghan Hill, una mujer que ha apoyado esta medida.

Más allá de la batalla por el Congreso, las 'midterms' estadounidenses han dejado otras votaciones como esta. El 73% de votantes de Washington ha apoyado esta iniciativa legislativa que prohíbe la alimentación forzada de aves para agrandar sus hígados. "Viven [los gansos] con dolor y miedo", ha dicho Oye Owolewa, representante de Washington D.C.

En Denver, Colorado, la propuesta ha obtenido el 66% de votos. Allí también se prohíbe y los restaurantes que no cumplan la ley podrían enfrentarse a multas de entre 1.000 y 5.000 dólares. "No puedes sentarte a desayunar y tomar bacon y café y decirme que te preocupan estos gansos", ha reaccionado el chef Ashish Alfred.

Entre estas consultas, también ha habido una trascendental en Idaho, donde han votado que el rifle, arma usada por vaqueros, nativos americanos y agricultores, sea su arma de fuego oficial.

Y, por último, en California, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal para registrar como parejas de hecho a personas con relaciones poliamorosas.

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