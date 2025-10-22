Pedro J. Ramírez desvela quién "le echó" como director de 'El Mundo': "Te digo quién pagó"

Pedro J. Ramírez desvela en este vídeo que "tres empresarios del Ibex pagaron tres millones de euros cada uno" para que se acelerara su salida de 'El Mundo', así como otros poderes que también jugaron su papel.

Pedro J. Ramírez presenta en Más Vale Tarde 'Por decir la verdad', la segunda parte de sus memorias en la que narra los acontecimientos que vivió entre 2004 y 2015.

En ese tiempo se produjo su polémica salida de 'El Mundo': "¿Te echa la corrupción del PP o las informaciones sobre Corinna, Urdangarin y el rey Juan Carlos?", le pregunta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

"La suma de todo eso, porque todo eso era verdad", responde Pedro J., que desvela "quién pagó" en aquel despido: "Tres empresarios del Ibex que pagaron cada uno tres millones de euros para que los accionistas italianos de 'El Mundo' aceleraran mi salida del periódico".

"Mucha prisa debían tener", comenta Pedro J., que asegura que en su salida "confluyeron el deseo de Mariano Rajoy gestionado por Soraya Sáenz de Santamaría, el malestar de Juan Carlos, que ya había intervenido en mi salida de 'Diario 16', y César Alierta".

"Todos enemigos pequeños", reacciona con ironía Cristina Pardo. Pedro J. por su parte, recuerda que "lo publicado era verdad", independientemente de que en algunos casos "la Justicia, el Estado de derecho, no haya llegado hasta el final".

