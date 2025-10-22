Ahora

Lugar de Memoria Democrática

Ramoncín recuerda la noche que pasó en la Real Casa de Correos cuando era de la DGS: "Entré y no sabía si iba a salir o no"

El Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática por los años que fue sede de la DGS durante el franquismo. Ramoncín fue uno de los miles de detenidos que pasaron por allí y en este vídeo cuenta su historia.

El Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática por los años que fue sede de la DGS durante el franquismo. Ramoncín fue uno de los miles de detenidos que pasaron por allí y en este vídeo cuenta su historia.

Desde hoy, el edificio de la Real Casa de Correos es un lugar de Memoria Democrática. Así ha declarado el Gobierno a este lugar que ahora es la sede de la Comunidad de Madrid, pero donde, durante 40 años de franquismo, la DGS torturó y asesinó.

Ramoncín asegura en el vídeo sobre estas líneas que pasó una noche entera allí: "Cuando entré no sabía si iba a salir por la mañana o no", afirma rotundo el músico, que comenta que precisamente eso es "lo que me diferencia de Vito Quiles".

"Lo que se oía ahí era tremendo", recuerda Ramoncín, que defiende que ese "es un sitio de memoria".

Por la DGS pasaban personas que habían cometido delitos para el franquismo como asistir a manifestaciones, repartir panfletos, participar en asambleas o hacer huelgas por las calles de Madrid.

En el caso de Ramoncín, cuenta que su 'crimen' fue que "teníamos unas octavillas y las tirábamos", así como que tenía una gorra roja que "era el objetivo principal de aquellos tipos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Perdón, y ya: el consejero de Sanidad no aclara qué ha ocurrido ni a cuántas mujeres afecta el fallo en los cribados de cáncer de mama
  2. EEUU expande su ofensiva y ataca una supuesta ‘narcolancha’ frente a la costa pacífica de Colombia
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Cánticos de "puto payaso" y despliegue policial en el acto no autorizado de Vito Quiles en la Universidad de Granada
  5. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  6. Las imágenes de una cámara captan al asesino de Villaverde preguntando qué hacer con el arma tras matar a su expareja