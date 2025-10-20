El análisis de Monrosi sobre las cuotas de los autónomos: "No puedo entender esta forma de autolesionarse del Gobierno"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en este vídeo el cambio de propuesta del Gobierno en cuanto a la cuota de los autónomos. En el vídeo, los detalles.

Saiz ha defendido en una entrevista en Al Rojo Vivo su cambio de propuesta en las cuotas de autónomos y ha pedido, además, no hacer demagogia. La ministra planteaba la semana pasada elevar la cuota más baja hasta los 217,37 euros mensuales y la más alta hasta los 796,24, pero, y tras las críticas recibidas, este lunes ha rectificado y ha planteado congelar las cuotas más bajas.

Para el periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosilo más importante de todo este caso es el "fondo", esto es, "la política fiscal respecto a los autónomos es casi tan injusta o más que la de los trabajadores por cuenta ajena y la política fiscal debería estar orientada desde un punto de vista progresista, que supuestamente son las políticas que defiende este Gobierno

Esto es, según el periodista, "que los autónomos que lo pasan mal para llegar a fin de mes, que son muchos, paguen menos, y que los que se hacen ricos, que también son algunos aunque no tantos, paguen más". También añade que es fundamental que haya más controles fiscales.

Ahora bien, con respecto a las formas, es decir, a la comunicación del Gobierno con esta propuesta, "no puedo entender esta forma de autolesionarse del Gobierno sin acordarlo con los sindicatos ni asociaciones de empresarios... El Gobierno ha hecho el ridículo en esto", sentencia. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.