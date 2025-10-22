Pedro J. Ramírez presenta su nuevo libro en MVT: "Trata de un proceso de encubrimiento de una trama de corrupción en el PP"

El periodista, en la segunda parte de sus memorias, repasa los acontecimientos más destacados que tuvieron lugar entre los años 2004 y 2015. Ramírez considera que la historia "se repite".

Pedro J. Ramírez ha visitado Más Vale Tarde para presentar 'Por decir la verdad', la segunda parte de sus memorias en las que relata todo lo vivido entre el año 2004 y 2015. "No sé si la actualidad que tenemos en nuestro país cambia mucho o poco", señala Iñaki López, "me da la sensación a veces que estamos en un bucle constante".

"En cierto modo sí", responde el periodista. Como expone, el libro "trata de un proceso de encubrimiento de una trama de corrupción en el Partido Popular que tardó años en desenredarse". "Previamente había ocurrido lo mismo con los GAL durante el llamado 'felipismo' o la corrupción de Filesa o de Ibercorp", añade.

Para el periodista nos encontramos en la misma situación. "La historia se repite", afirma, "de nuevo, por tercera vez en la democracia, hay un presidente y un Gobierno que se niegan a asumir responsabilidades políticas flagrantes".

"Los medios de comunicación tenemos que suplir todos los déficits, todos los defectos que existen en las reglas del juego político", reflexiona.

