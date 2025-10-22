Ahora

Sanabria, sobre las memorias de Isabel Preysler: "Tienes que agarrar el libro porque en la redacción te lo quitan de las manos"

La socialité repasa en su libro 'Mi verdadera historia' su vida, desde su infancia en Filipinas hasta los amores que la han marcado: desde Julio Iglesias hasta Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler ha presentado este miércoles su libro de memorias. Lo ha titulado 'Mi verdadera historia' y en él hace un completo repaso de su vida, sincerándose, por ejemplo, sobre quién fue el amor de su vida o su relación con Mario Vargas Llosa.

"Hay que decir, para empezar, que Isabel Preysler no sabemos si es la mujer más famosa de España, pero, desde luego, una de ellas", señala Cristina Pardo. "¿Tienes duda de que es la mujer más famosa de España?", pregunta Luis Sanabria.

El periodista considera que es una figura "intergeneracional". "Padres, madres, hijos, hijas de todas las generaciones saben quién es", añade Sanabria. El periodista cuenta con una copia del libro y como comenta, divertido, "hay que cogerlo muy sostenido".

"Es uno de esos libros que te quitan de las manos en la redacción", afirma, "te vas al baño, vuelves y ya no está el libro". "Ha habido tirones de pelo", apunta, entre risas, Beatriz de Vicente.

