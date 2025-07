El Departamento de Justicia de EEUU informó en mayo a Trump de que su nombre figuraba en los 'papeles de Epstein'

El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue informado en mayo por funcionarios del Departamento de Justicia de que su nombre aparece en los archivos del caso contra Jeffrey Epstein, según The Wall Street Journal. La fiscal general, Pam Bondi, y su adjunto, Todd Blanche, comunicaron a Trump que su nombre figuraba junto a otras figuras conocidas en documentos que contenían "rumores no verificados" sobre contactos con Epstein. A pesar de que el DOJ no planea publicar más detalles, el caso ha generado descontento entre los seguidores de Trump, ya que él había prometido revelar una lista de cómplices de Epstein. Además, Trump ha negado la autenticidad de una carta "obscena" publicada por el WSJ, calificándola de falsa y demandando al periódico.