El 'dardo' de Cristina Pardo a Iñaki López por su divertido despiste: "No hay un minuto en el que pueda desconectar"

Tras un intenso repaso a la actualidad y la charla con el nutricionista Pablo Ojeda, quien nos habla de las propiedades del ajo, Iñaki López retoma el hilo del plató. El presentador pretende saludar a Bea de Vicente, Ramoncín, Afra Blanco y el resto de los integrantes que componen la mesa de debate de Más Vale Tarde en esta ocasión sin percatarse de que sería la segunda vez en el día.

"Ya les hemos saludado", le advierte su compañera Cristina Pardo. La situación provoca las risas de los allí presentes y del propio Iñaki López, que se toma con mucho sentido del humor su despiste. "A mí el olor a ajo me suele desactivar las sinapsis", se justifica. Pardo no desaprovecha la ocasión para hacer bromas al respecto. "Hoy es el ajo y mañana...", comienza.

Lo que le preocupa a ella, afirma "es que no hay un minuto en el programa en el que pueda desconectar". "Más que ajo me tendrían que dar rabos de pasas el... amigo... nutricionista", titubea el presentador. "El amigo nutricionista que ahora mismo no le viene... ¿cómo era?", remata Cristina.