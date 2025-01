Cristina Pardo estalla por los ataques a Lucas de 'Andy y Lucas' por su nariz: "Las redes sociales habría que cerrarlas"

Ayer en 'El Hormiguero', Lucas, de Andy y Lucas, se derrumbaba al hablar de los ataques que ha recibido durante meses en redes sociales a propósito de su nariz, en la que confiesa que se hizo un retoque estético, pero que después no hizo caso a las indicaciones de los médicos.

"Nos enseña, además de quién es Andy y quién es Lucas, a no hacer risas con el físico de la gente a través de redes sociales", comenta Iñaki López, a lo que Ramoncín le responde con escepticismo: "No pides tú nada".

El músico desvela que él mismo se operó la nariz en 1988 "porque me dio la gana" y agradece que entonces no hubiera redes sociales: "Es insoportable; la gente se mete donde no se debe meter y dice las cosas que no saben por qué", comenta Ramoncín, que asegura que esto "se tiene que terminar, porque es absurdo".

Beatriz de Vicente considera que "deberíamos dejar de darles tanta importancia", mientras que Cristina Pardo va más allá: "Creo que las redes sociales habría que cerrarlas".