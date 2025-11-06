Zaida Cantera avisa al 'trumpismo' tras el triunfo de Mamdani': "Nueva York es un referente mundial"

La exdiputada, en Más Vale Tarde, señala que el Partido Demócrata estaba "noqueado" por la "política de inundación de comunicados de Trump".

Zohran Mamdani ha hecho historia en Nueva York. El ya alcalde de la ciudad, se ha convertido en la persona más joven en llegar al cargo y es ya una de las grandes esperanzas del Partido Demócrata ante Donald Trump, tras un año en el que la formación ha estado completamente desnortada desde la derrota de Kamala Harris.

Zaida Cantera, exdiputada, ha estado en Más Vale Tarde para analizar la importancia del triunfo de Mamdani en la ciudad que nunca duerme. "Nueva York es una cuna financiera y un referente a nivel mundial. Solo en Policía tiene más miembros que la Guardia Civil en España".

Y es que los demócratas tienen en Mamdani a una de sus figuras clave: "Estaban noqueados, con esa política de inundación de comunicados de Trump que les dejaba desnortados".

"Harris nunca fue una buena sustituta para Biden, era la única posible porque él se tenía que haber ido antes y así formar una alternativa", ha explicado la exmilitar.

Cantera, además, apunta a la costa oeste del país: "Tienen al Gobernador de California, que ha plantado ya cara a Trump".

Ahora, las miradas apuntan a Mamdani. A alguien que se define como "socialista" y que ha logrado ganar incluso en la Gran Manzana.