Chema Crespo, sobre el rey Juan Carlos: "Ha tenido las peores prácticas de un gobernante sátrapa, aprovechado y corrupto"

"Abusando de la confianza de lo que para él seguimos siendo súbditos, ha cometido todo tipo de tropelías", afirma Chema Crespo en este vídeo, donde analiza las luces y sombras de la figura del rey emérito.

Mientras continúa la tormenta provocada por sus memorias, el rey Juan Carlos continúa en Sanxenxo, donde este fin de semana participará en una regata.

Chema Crespo reflexiona en el vídeo sobre la figura del rey emérito y recuerda que "siempre se dijo que España no era un país monárquico, pero se convirtió en un país juancarlista". En este sentido, apunta que los primeros años después de la dictadura "se hicieron grandes acuerdos" y los partidos con vocación republicana asumieron la monarquía como "forma de organizar el Estado democrático".

Sin embargo, el periodista apunta que, más allá de eso, "todo lo que ha venido después ha convertido el fervor antimonárquico en una constante en nuestro país".

En este sentido, Crespo opina que el rey emérito, "lejos de ser generoso y agradecido con lo que la sociedad española puso en sus manos, ha tenido las peores prácticas de un gobernante sátrapa, aprovechado y corrupto".

Además, añade que "abusando de la confianza de lo que para él seguimos siendo súbditos, ha cometido todo tipo de tropelías", algo que considera "se lo ha dejado bastante difícil a Felipe VI".

