El PP se lía con los gestos de apoyo a las víctimas de la DANA: piden un minuto de silencio cuando ya se había hecho

Los detalles Los diputados 'populares' han reclamado hacer ese homenaje, pese a que en los días anteriores ni siquiera han aplaudido a las víctimas.

En la Comisión de Investigación sobre la DANA del Congreso se vivió un momento peculiar cuando los diputados del PP solicitaron un minuto de silencio por las víctimas, sin saber que ya se había realizado. La presidenta les informó de que la sesión continuaría, pero los 'populares' llevaron a cabo su homenaje. Durante la comisión, Toñi García, quien perdió a su hija y su marido, pidió un aplauso unánime en señal de apoyo. Finalmente, los diputados del PP se unieron al aplauso, junto con Vox. Las intervenciones incluyeron emotivos relatos de familiares de víctimas, como María Dolores Gradolí y Josep Ignasi Carpio Espí, quienes destacaron el dolor y las acusaciones injustas de algunos políticos.

Este jueves se ha vivido en la Comisión de Investigación sobre la DANA del Congreso un momento muy extraño. Los diputados del PP, los mismos que el martes no aplaudieron a las víctimas, han pedido guardar un minuto de silencio por las víctimas, sin saber que ya se había hecho otro.

La presidenta de la mesa les ha explicado que ese gesto del minuto de silencio con las víctimas ya se hizo cuando se constituyó la Comisión y les ha advertido de que la sesión iba a continuar. A los 'populares' no les ha importado y han hecho su pequeño homenaje. Además de quedarse solos, una víctima ha tomado la palabra mientras ellos todavía guardaban silencio.

Durante toda la Comisión de la DANA, los diputados del PP y Vox han hecho política del silencio con el dolor de las víctimas. Hasta este jueves, cuando Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la tragedia, ha reclamado algo de humanidad y ha pedido que todos los grupos aplaudiesen.

"Si, de verdad, están con nosotros por la verdad, les pido que, una vez me vaya de aquí, aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena", ha declarado.

Los diputados del PP han tenido que pensárselo, aunque finalmente, en la tercera y última jornada de intervención de las víctimas, se han sumado al aplauso del resto de grupos, incluido Vox.

Este último día de intervenciones ha estado repleto de relatos emotivos. Por ejemplo, María Dolores Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la DANA, ha animado a los diputados a pensar "en los huérfanos que cada mañana se despiertan sin su padre y sin su madre".

Josep Ignasi Carpio Espí, que perdió a su hermano y a su sobrina, ha contado que "el agua, el barro se los llevó a todos por delante, sin distinguir edades, sexo, religión o nacionalidad". Además, ha reprochado al diputado de Vox que acusen a las víctimas de ser "marionetas políticas".

"¿Quién utiliza a estas personas? ¿Quién utiliza a sus familiares?", ha preguntado. La respuesta del diputado de Vox ha sido señalar con desdén a otros grupos y ha tenido que ser llamado al orden. "Le había llamado al orden una vez, espero no tener que volverlo a hacer", ha advertido la presidenta de la Comisión.

"Miguel no solo fue el amor de mi vida. Fue el hombre más maravilloso e increíble que ha existido en mis días", ha clamado Toñi que, como resto de víctimas, ha tenido que recordar a los políticos los nombres propios de su dolor.

