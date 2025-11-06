Ahora

Se quedan solos

El PP se lía con los gestos de apoyo a las víctimas de la DANA: piden un minuto de silencio cuando ya se había hecho

Los detalles Los diputados 'populares' han reclamado hacer ese homenaje, pese a que en los días anteriores ni siquiera han aplaudido a las víctimas.

Diputados del PP se quedan solos al hacer un minuto de silencio a víctimas de la DANA.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este jueves se ha vivido en la Comisión de Investigación sobre la DANA del Congreso un momento muy extraño. Los diputados del PP, los mismos que el martes no aplaudieron a las víctimas, han pedido guardar un minuto de silencio por las víctimas, sin saber que ya se había hecho otro.

La presidenta de la mesa les ha explicado que ese gesto del minuto de silencio con las víctimas ya se hizo cuando se constituyó la Comisión y les ha advertido de que la sesión iba a continuar. A los 'populares' no les ha importado y han hecho su pequeño homenaje. Además de quedarse solos, una víctima ha tomado la palabra mientras ellos todavía guardaban silencio.

Durante toda la Comisión de la DANA, los diputados del PP y Vox han hecho política del silencio con el dolor de las víctimas. Hasta este jueves, cuando Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la tragedia, ha reclamado algo de humanidad y ha pedido que todos los grupos aplaudiesen.

"Si, de verdad, están con nosotros por la verdad, les pido que, una vez me vaya de aquí, aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena", ha declarado.

Los diputados del PP han tenido que pensárselo, aunque finalmente, en la tercera y última jornada de intervención de las víctimas, se han sumado al aplauso del resto de grupos, incluido Vox.

Este último día de intervenciones ha estado repleto de relatos emotivos. Por ejemplo, María Dolores Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la DANA, ha animado a los diputados a pensar "en los huérfanos que cada mañana se despiertan sin su padre y sin su madre".

Josep Ignasi Carpio Espí, que perdió a su hermano y a su sobrina, ha contado que "el agua, el barro se los llevó a todos por delante, sin distinguir edades, sexo, religión o nacionalidad". Además, ha reprochado al diputado de Vox que acusen a las víctimas de ser "marionetas políticas".

"¿Quién utiliza a estas personas? ¿Quién utiliza a sus familiares?", ha preguntado. La respuesta del diputado de Vox ha sido señalar con desdén a otros grupos y ha tenido que ser llamado al orden. "Le había llamado al orden una vez, espero no tener que volverlo a hacer", ha advertido la presidenta de la Comisión.

"Miguel no solo fue el amor de mi vida. Fue el hombre más maravilloso e increíble que ha existido en mis días", ha clamado Toñi que, como resto de víctimas, ha tenido que recordar a los políticos los nombres propios de su dolor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts aprieta, pero no ahoga: anuncia bloquear la legislatura al tiempo que avanza su 'sí' a cinco medidas
  2. La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo
  3. Toñi, que perdió a su familia en la DANA, da un tirón de orejas a PP y Vox y consigue que aplaudan a las víctimas: "Por la justicia y la verdad"
  4. Ayuso se da un baño de masas versionando a Aznar mientras su jefe de gabinete reconoce que mintió
  5. Temporal de lluvias, en directo | Las tormentas golpean Mallorca y Cataluña: caos en aeropuertos y calles anegadas
  6. Familiares y víctimas de acoso escolar exigen más medidas ante el Congreso: "Hay que poner los insultos a la altura de una paliza"