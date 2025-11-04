Cristina Pardo, a Vilaplana: "Que borrara los mensajes con Mazón no indica que fuera una relación simplemente cordial"

Más Vale Tarde analiza los indicios que desmontarían la versión de Maribel Vilaplana de que su relación con Mazón no era "ni de amistad, ni de enemistad". La reflexión de Cristina Pardo sobre ello, en este vídeo.

En su declaración ante la jueza de Catarroja, Maribel Vilaplana aseguraba que su relación con Carlos Mazón no era "ni amistad, ni enemistad", sino una "relación cordial".

Más Vale Tarde analiza esta afirmación de la periodista y las evidencias que la desmontan, desde las cuatro horas que duró la comida entre ambos en El Ventorro mientras Valencia se inundaba, donde el president en funciones incluso se cambió de ropa y tras la que le acompañó al parking.

También está la llamada entre ambos la madrugada de la DANA, cuando ya se conocía un gran número de muertos, en la que Vilaplana le pidió que no trascendiera que ese mismo día habían estado comiendo juntos, así como el hecho de que la periodista, cuando ya sabía que su nombre iba a salir a la luz, borró las conversaciones y hasta el contacto de Mazón de su móvil.

"El hecho de que borrara los mensajes que tenía con Carlos Mazón indica que no era simplemente una relación cordial, porque si fuera así seguramente no había nada interesante para borrar", reflexiona en el vídeo sobre estas líneas Cristina Pardo.

