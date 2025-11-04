Trump busca el fracaso de Mamdani con insultos e amenazas: la estrategia 'trumpista' del 'conmigo o contra mí' llega a la campaña de alcaldía en Nueva York

Entre líneas Si los neoyorquinos eligen este miércoles al candidato demócrata como nuevo alcalde para la ciudad, es posible que el presidente republicano la convierte en su próximo objetivo.

En las elecciones para alcalde de Nueva York, más que una simple contienda electoral, se vive un enfrentamiento político significativo. El presidente Donald Trump ha intervenido directamente en la campaña, atacando al candidato demócrata Zohran Mamdani con amenazas y calificativos como "comunista". Trump ha advertido que, de ganar Mamdani, reduciría los fondos federales a la ciudad. Sin embargo, Mamdani, un migrante socialista y musulmán, se muestra firme y asegura no dejarse intimidar. Nueva York, un bastión demócrata, se convierte así en el epicentro de una batalla política que refleja la polarización nacional.

Nueva York elige este miércoles un nuevo alcalde, sin embargo, hay algo más en juego que una alcaldía. Prueba de ello es que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya irrumpido en estas elecciones amenazando con todo su arsenal al candidato demócrata, Zohran Mamdani, que no está dispuesto a dejarse intimidar. Tampoco por el republicano. De esta manera, el duelo está servido y Trump va con todo como amenazas que se han repetido hasta el último minuto.

"Si el candidato comunista Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable, a mi querida ciudad natal", llegaba a asegurar sin ningún tipo de rubor. Ataques propios de la estrategia 'trumpista' basada en el "conmigo o contra mí" y que, parece, no intimidan al candidato demócrata: "No me dejaré intimidar por este presidente. No me dejaré intimidar por nadie", esgrimía el mismo Mamdani.

Nueva York es bastión demócrata y también la esperanza de la izquierda, provocando que Trump se haya metido de lleno en la campaña a la alcaldía de Nueva York como si él fuera el contrincante de Mamdani. Respecto a él, el presidente no ha dudado en atacar en el marco de un intento para convencer a los neoyorkinos. Lo ha hecho tachándolo de comunista en varias ocasiones como aquella en la que sostuvo que ser "comunista es mucho peor que socialista". Ataques que también ha dedicado a su electorado, llegando a llamar "estúpidos" a los judíos que se atrevan a votar por él.

Todo porque Mamdani, de 34 años, migrante, socialista y musulmán, representa todo lo que el republicano odia. A sabiendas de que Trump cumple sus amenazas, como ya se comprobó con el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas, queda en el aire si Nueva York se convierte en su próximo objetivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.