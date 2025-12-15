Cristina Pardo responde a Pedro Sánchez: "A quien le ha rentado este Gobierno es a Ábalos, Santos Cerdán, Leire..."

Cristina Pardo reacciona en este vídeo a las palabras de Pedro Sánchez durante su balance del año en las que asegura que "a los españoles y españolas les renta este Gobierno".

Hoy Pedro Sánchez ha hecho balance del año en una comparecencia escasa de autocrítica ante los escándalos de corrupción y acoso sexual que rodean al PSOE y donde se ha limitado a destacar su gestión y a cargar contra la oposición.

De este modo, el presidente del Gobierno afirmaba que "este Gobierno le sienta bien a España" y que "a los españoles y españolas les renta este Gobierno".

"A quien le ha rentado este Gobierno es a Ábalos, a Santos Cerdán, a Leire...", le responde Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

"El resto, unos están de acuerdo y otros no, como la vida misma", añade rotunda la presentadora de Más Vale Tarde.

