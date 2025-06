Cristina Pardo, sobre la negativa de Junts de hacerse una foto con Sánchez: "Es acentuar la humillación al presidente del Gobierno"

Pedro Sánchez se ha reunido con Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, en plena polémica por la supuesta implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo. La tensión entre ambas partes se hace evidente, y Junts lanza una clara advertencia.

Pedro Sánchezse ha reunido este lunes con Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, tras la publicación del informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con el supuesto cobro de comisiones ilegales en el conocido como caso Koldo.

El encuentro ha durado dos horas, tiempo en el que Junts ha trasladado al presidente del Gobierno su malestar por la situación.

Los catalanes han afirmado que "la confianza está al límite" y, como gesto de protesta, se han negado a hacerse una fotografía oficial con Sánchez, debido a la presunta implicación de Cerdán.

Desde el programa Más Vale Tarde, Cristina Pardo ha calificado el gesto de Junts como una "humillación" al presidente. "Es agudizar la humillación, el decir 'yo es que contigo ahora mismo no me hago ni una foto'. A mí me parece que es acentuar la humillación al presidente del Gobierno", ha opinado la periodista.