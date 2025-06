Cristina Pardo, sobre la 'ausencia' de la sección de gastronomía en MVT: "En el PSOE no nos dejan ni comer..."

Iñaki López comienza Más Vale Tarde como es habitual: presentando a todos los colaboradores que, durante todo el programa, debatirán los temas que se tratarán en el espacio vespertino de laSexta. En esta ocasión, acompañan a Iñaki y Cristina Pardo: Benjamín Prado, Afra Blanco, Juande Colmenero, Marina Valdes y Alfonso Pérez Medina.

Pero, antes de comenzar con el primer tema, Lopez quiere dar las gracias a los espectadores: "Estamos estupendamente, ayer tuvimos una audiencia fantástica". "Parece que cada vez que hay un hecho lamentable en este país tienen ustedes la deferencia de vernos", añade el presentador.

"A ver si un día tenemos estas audiencias con buenas noticias o, incluso merendando", comenta Iñaki. "Pero, ¿cuándo hemos dado buenas noticias?", añade Cristina, entre risas, "no me acuerdo de la última". "La gastronomía puede ser buen", sugiere Juande.

"Ultimamente, en el PSOE no nos dejan ni comer... con eso que no come ni Pedro Sánchez", responde la presentadora, "nosotros tampoco". "Cuidado que no haya unos micrófonos en las albóndigas", añade Benjamín, irónico. "Como no nos prepare unas albóndigas Koldo...", concluye Iñaki.