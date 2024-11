Cristina Pardo, presentadora de Más Vale Tarde, se muestra muy enfada ante la atención que Salomé Pradas, consejera delegada responsable de la gestión de emergencias, ha dado a la prensa. Como muestran unas imágenes presentadas por Luis Sanabria, la consejera no se ha detenido ante la prensa en su entrada al CECOPI para responder sus preguntas.

"Lo tengo que decir", afirma Pardo, "no tiene sentido". "No han tenido un portavoz en Valencia en toda esta crisis, no tiene sentido atender a los medios de comunicación corriendo", expone la presentadora, visiblemente enfadada. "Párense y nos cuentan ustedes lo que nos quieran contar", añade Cristina.

La presentadora expone que es muy importante para la gente la información que dan las autoridades valencianas. "Párense un momento, nos cuenta la información de interés que ella considere o lo que está respondiendo y se marcha, de verdad", argumenta Cristina, "hay mucha gente esperando la información oficial".