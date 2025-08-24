Ahora

"Recortes en peluquería"

Gonzalo Miró le pone nombre al "pleno de calvos" en Más Vale Tarde: "Greta y los calvo"

El plató de Más Vale Tarde reúne en la misma mesa a cuatro calvos de excepción: Luis Sanabria, Juan Manuel Medina, Gabi Sanz y Gonzalo Miró. El divertido momento, en este vídeo.

El plató de Más Vale Tarde reúne en la misma mesa a cuatro calvos de excepción: Luis Sanabria, Juan Manuel Medina, Gabi Sanz y Gonzalo Miró. El divertido momento, en este vídeo.

El pasado jueves, en Más Vale Tarde se daba una divertida curiosidad, y el que la presencia de Luis Sanabria provocaba un "pleno de calvos", como lo llamaba Marina Valdés, en la mesa del programa, donde también estaban Juan Manuel Medina, Gabi Sanz y Gonzalo Miró.

"El futuro de la civilización está en la cabeza", comenta Sanabria, mientras que Gonzalo Miró señalaba que "destacamos por otra cosa, no por nuestro estilismo".

"Y en los recortes en peluquería", ironizaba Marina Valdés en el divertido momento que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

Gonzalo Miró, que ya había apuntado al inicio del programa que ese día "se ahorraba en peluquería", bautizaba al curioso grupo como "Greta y los calvo".

Las 6 de laSexta

  1. Mejora la situación de los incendios en España con la estabilización del fuego de Larouco como noticia más positiva
  2. La ONU tilda la devastadora situación de Gaza como "un fracaso para la humanidad" mientras Netanyahu niega la existencia de una hambruna
  3. Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela
  4. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. El kit básico de la vuelta al cole ya supera los 500 euros por niño, un 7% más que el curso pasado