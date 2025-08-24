Gonzalo Miró le pone nombre al "pleno de calvos" en Más Vale Tarde: "Greta y los calvo"

El plató de Más Vale Tarde reúne en la misma mesa a cuatro calvos de excepción: Luis Sanabria, Juan Manuel Medina, Gabi Sanz y Gonzalo Miró. El divertido momento, en este vídeo.

El pasado jueves, en Más Vale Tarde se daba una divertida curiosidad, y el que la presencia de Luis Sanabria provocaba un "pleno de calvos", como lo llamaba Marina Valdés, en la mesa del programa, donde también estaban Juan Manuel Medina, Gabi Sanz y Gonzalo Miró.

"El futuro de la civilización está en la cabeza", comenta Sanabria, mientras que Gonzalo Miró señalaba que "destacamos por otra cosa, no por nuestro estilismo".

"Y en los recortes en peluquería", ironizaba Marina Valdés en el divertido momento que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

Gonzalo Miró, que ya había apuntado al inicio del programa que ese día "se ahorraba en peluquería", bautizaba al curioso grupo como "Greta y los calvo".