Bea de Vicente, a Cuba tras fugarse Martiño Ramos: "Tenéis a un depredador sexual y os estamos pidiendo que nos lo entreguéis"
Bea de Vicente explica en este vídeo cómo funciona la detención y extradición de un delincuente como Martiño Ramos, condenado a 13 años por agresión sexual a una menor, tras localizarlo la Policía en Cuba.
La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a los delincuentes más buscados de España. Entre ellos se encuentran asesinos, violadores y el expolítico Martiño Ramos, condenado a 13 años de prisión por agresión sexual a una menor.
Las autoridades le habrían localizado en Cuba, donde estaría trabajando como fotógrafo. Esto ha sido posible gracias a que el propio delincuente habría estado haciendo publicaciones con su propio nombre.
Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que, en este tipo de casos, donde no existe un tratado de extradición, "depende de la colaboración del país".
La abogada expresa la importancia, sobre todo, de concienciar a la población cubana y manda un mensaje: "Tenéis a un depredador sexual y os estamos pidiendo que nos lo entreguéis. No os lo quedéis".
