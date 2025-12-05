Ahora

VISITA A SOTO DEL REAL

Cristina Pardo, ante el manotazo de la exnovia de Ábalos a una reportera: "Sorprende que le parezca peor el comportamiento de laSexta que el del exministro"

La presentadora de Más Vale Tarde ha comentado la reacción de Andrea de la Torre ante las preguntas de la reportera de laSexta.

La presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo ha remarcado que "sorprende" que a la exnovia del exministro, Andrea de la Torre, "le parezca peor el comportamiento de laSexta que el de José Luis Ábalos". Estas declaraciones vienen precedidas de la visita que Víctor Ábalos -uno de los hijos- y su exnovia, Andrea de la Torre, han hecho a las instalaciones de Soto del Real, donde han entregado ropa térmica para el exsecretario de Organización del PSOE.

La llegada de ambos se ha producido alrededor de las cinco de la tarde y el hijo del exministro iba cargado con dos bolsas de gran tamaño, presumiblemente, llenas de ropa. Ante las preguntas de la reportera de laSexta, ha expresado que no iba a "hacer declaraciones" y que solo acudían "a dar ropa". Pero más violenta ha sido la reacción de la exnovia que ha apostillado: "Y menos a laSexta, por dios", justo antes de dar un manotazo al micrófono.

El pasado 28 de noviembre tanto Ábalos como su exasesor, Koldo García, pasaron su primera noche en la cárcel después de que el juez instructor Leopoldo Puente decretara el ingreso provisional y sin fianza ante el riesgo "extremo" de fuga.

