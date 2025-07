Cristina Pardo estalla al escuchar a Ábalos minimizar los enchufes de sus amigas: “Que la pague él”

El exministro socialista no ha dudado en afirmar que en España "follar es más delito que robar". Además, considera que le tienen envidia debido a que ha estado con mujeres jóvenes y no "con una abuela que diera asco".

Entrevista en 'Ok Diario'

José Luis Ábalos ha puesto el foco en Fernando Grande-Marlaska. El exministro socialista ha sido entrevistado por el medio 'Ok Diario' y ha contado que le llama la atención que se le investigue a él y no al ministro de Interior. "Creo que esto tiene que ver con rencillas que podían tener en el Gobierno entre los ministros", señala Alfonso Pérez Medina.

El periodista señala que, desde el inicio, Ábalos ha puesto el foco en ese ministerio. "Ha querido recordar que también había adjudicaciones de mascarillas, supuestamente irregulares, en el ministerio del Interior", añade Pérez Medina. Además, repite, varias veces, que se ha sentido injustamente tratado. "No entiendo mucho esta estrategia de Ábalos en la que un día dice una cosa y otro, otra", comenta Tania Sánchez, "algún letrado debería asesorarle mejor".

Pero, no se ha quedado en señalar a Grande-Marlaska. También, como señala, Marina Valdés, "ha sentado cátedra sobre lo que considera más o menos delito en este país". "En este país, follar es más delito que robar, aunque no lo diga el Código Penal", ha dicho en 'Ok Diario' el exministro, "hay envidia por mis relaciones".

"La gente pretende que yo esté con una abuela que diera asco, pero, como sean jóvenes, ahí parece que ya no gusta tanto", añade en su entrevista. "Esto es vergonzoso", afirma Cristina Pardo, "él está follando robando". "A sus novias las ha colocado en empresas públicas que hemos pagado todos", añade.

"A mí, las relaciones sexuales me dan igual... pero, si las pago yo, no", añade la presentadora de Más Vale Tarde, "si no las pago yo... como si hace el pino puente". "Es un poco trágico que alguien que, como es su caso, le hemos oído decir que es feminista, porque es socialista, y que está en contra de la prostitución... luego resulta que sea un cliente habitual", concluye Iñaki López.

Ábalos también ha señalado que considera que el juez no debería preguntarle por su vida sentimental y además ironiza sobre el supuesto enchufe a Miss Asturias, Claudia Montes. "Pues que la pague él", afirma, muy molesta, Cristina al escuchar sus afirmaciones, "que pague Ábalos a sus amigas y que no lo tengamos que pagar nosotros".