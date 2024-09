"Cuando yo hoy he visto la foto del beso me he alegrado", asegura Gisela Sebastían en alusión a las imágenes de Juan Carlos I y Bárbara Rey en actitud íntima. "Toda España decíamos 'lo sabíamos', pero a ella le dieron mucha tela", comenta la periodista.

Sin embargo, Cristina Pardo recuerda en el vídeo sobre estas líneas que "a ella le dieron dinero para que estas fotos no salieran a la luz y al final se quedó con el dinero y con las fotos".

"Ella era responsable de estas fotos", comenta la presentadora de Más Vale Tarde, que también apunta que "me alegro de que hayan salido a la luz". A pesar de ello, considera que "éticamente es inadmisible" la actitud de Bárbara Rey: "Cobró un montón de dinero de todos los españoles para que las fotos no salieran a la luz".