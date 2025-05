Cristina Pardo defiende a Bruce Springsteen de las criticas de Donald Trump: "Por lo menos no es naranja"

El presidente de Estados Unidos arremete contra aquellos famosos que en su día no le apoyaron en su campaña electora. Trump solicita a las autoridades que se investiguen las donaciones que hicieron Beyoncé o Bruce Springsteen, entre otros, al partido de Kamal Harris.

Donald Trump la ha vuelto a liar. El expresidente de Estados Unidos ahora pretende vengarse de los artistas que no le apoyaron durante su campaña electoral.

Trump ha solicitado que se investigue a figuras como Beyoncé, Bono (de U2) e incluso Bruce Springsteen, entre otros famosos. ¿La razón? Las donaciones que hicieron al partido de Kamala Harris para respaldar su carrera hacia la Casa Blanca.

Además, acusa a Harris de haber pagado a estas celebridades para que se mostraran a su favor con el objetivo de influir en el voto de los estadounidenses.

Pero Trump no se ha quedado ahí. Más allá de cuestionar los gastos de quienes no comparten su visión política, ha criticado duramente a Bruce Springsteen. Según el exmandatario, al verlo actuar en un evento de Kamala Harris, se dio cuenta de que el cantante no tiene talento.

Unas declaraciones que han dejado sin palabras a Cristina Pardo, quien ha respondido con ironía desde el plató: "Por lo menos no es naranja".