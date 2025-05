"Que se jodan los que intentan asustarte": Pedro Pascal carga contra Donald Trump por sus ataques a la cultura

El actor Pedro Pascal, conocido por sus papeles en 'Juego de Tronos' y 'The Last of Us', ha criticado a Donald Trump por sus mensajes contra figuras culturales. En el Festival de Cannes, Pascal instó a los creativos a seguir contando historias y expresó su apoyo a los migrantes, recordando su propia experiencia al huir de una dictadura. Sus declaraciones coinciden con las críticas del cantante Bruce Springsteen, quien calificó al gobierno de Trump como deshonesto. Trump reaccionó llamando a Springsteen "idiota agresivo", continuando su historial de enfrentamientos con figuras del mundo de la música, como Taylor Swift.