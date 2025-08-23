Un policía de Lugo muere en un accidente de tráfico tras perseguir a un conductor que se había dado a la fuga

¿Qué ha pasado? Al ver que estaba realizando una conducción anómala, los agentes detuvieron al hombre y le pidieron que se sometiera a una prueba de alcoholemia. En ese momento huyó del lugar a toda velocidad.

Un agente de la Policía Local de Monforte de Lemos, Eusebio Cuesta Díaz, ha fallecido en un accidente de tráfico mientras perseguía a un conductor que se dio a la fuga tras ser requerido para un control de alcoholemia. El accidente ocurrió de madrugada cuando el coche policial se salió de la vía y chocó con un edificio. El otro agente, Francisco Cao de Jesús, está hospitalizado sin riesgo vital. El alcalde, José Tomé, ha expresado su dolor y decretado tres días de luto oficial. Además, se propondrá conceder a Cuesta una medalla póstuma en reconocimiento a su servicio.

El accidente se produjo a eso de las dos de la madrugada, cuando el coche policial se salió de la vía en la persecución del fugado al que ordenaron detenerse al ver que estaba realizando una conducción anómala.

A pesar de que inicialmente se detuvo, y de que accedió a la entrega de la documentación, cuando le reclamaron que se sometiera a un control de alcoholemia trató de impedir el procedimiento mientras increpaba a los agentes.

Posteriormente, huyó del lugar a toda velocidad. Los agentes, en ese momento, procedieron a perseguirlo en una acción que terminó en una salida de la vía a la altura de la iglesia de Ribas Altas. Allí, el vehículo policial chocó con un edificio.

El policía al volante, Eusebio Cuesta Díaz, murió en el acto. El otro, Francisco Cao de Jesús, está ingresado en el Hospital Comarcal. El informe indica que las lesiones que sufre no hacen temer por su vida.

Cuando comenzaron la persecución, los agentes pidieron la colaboración de la Policía Nacional. Una de sus patrillas fue la primera en llegar al lugar del accidente y los que iniciaron la asistencia. También contaron con la ayuda de la Guardia Civil.

El conductor fugado está ya identificado y se están realizando las respectivas diligencias para su localización.

Tres días de luto oficial

José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, ha expresado su "profundo dolor" por la muerte del policía: "En estos momentos tan difíciles, trasladamos todo nuestro cariño, apoyo y afecto a su familia, a sus compañeros de la Policía Local y al resto de compañeros del Ayuntamiento y a sus amistades".

El primer edil, además, ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos del Ayuntamiento de Monforte.

Tomé le ha encargado al Inspector Jefe de la Policía Local que el cuerpo lleve a cabo las honras fúnebres pertinentes de acuerdo con la familia, que consiste en colocar la bandera gallega sobre el féretro y que los agentes lo lleven a hombros desde el tanatorio hasta el cementerio.

Con posterioridad, el alcalde propondrá cuando se celebre el primer pleno ordinario, la concesión de la Medalla del Ayuntamiento de Monforte a Eusebio Cuesta Vázquez, a título póstumo, por el fallecimiento en acto de servicio.