Bruce Springsteen carga contra Trump en pleno concierto: "EEUU está en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora"

Bruce Springsteen se unió a las críticas públicas contra Donald Trump. Durante el inicio de su gira europea en Mánchester, Springsteen expresó su descontento con Trump, contrastando con su previo apoyo a Joe Biden, en cuya investidura cantó. Antes del concierto, Springsteen acusó a la administración de Trump de ser corrupta e incompetente, pidiendo a los asistentes que defendieran la democracia. A través de canciones como 'Death To My Hometown' y 'Rainmaker', el artista continuó su crítica, reflejando su desaprobación hacia el líder republicano.

Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero no es precisamente una figura consensuadamente respetada en todo el país. Si hace unos días era el actor Robert de Niro el que cargaba contra el presidente republicano, ahora ha sido Bruce Springsteen el que, públicamente, ha mostrado su rechazo a Trump.

El artista ha comenzado su nueva gira europea este miércoles en Mánchester para recuperar los conciertos que el año pasado no pudo realizar por problemas de salud. Eso sí, desde el año pasado a este, el presidente de Estados Unidos ha pasado de ser un Joe Biden apoyado por Springsteen hasta el punto de cantar en su ceremonia de investidura a un Donald Trump que parece estar en el polo opuesto del gusto del cantante.

Antes de comenzar el concierto, Springsteen salió y cargó delante de todos los asistentes contra Trump: "Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora".

"Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que se levanten con nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que suene la libertad", añadió Springsteen antes de empezar a cantar.

Y, aunque esas primeras críticas fueron las únicas explícitas, el artista también envió mensajes a Trump durante la propia actuación con canciones como 'Death To My Hometown' o 'Rainmaker' que tienen varios versos con referencias a un líder que no tiene el cariño del pueblo. De hecho, el propio nombre de la gira, 'Land of Hope and Dreams' (La tierra de la esperanza y los sueños), parece ser haber sido elegida para cargar contra el republicano.