Cristina Pardo se 'confiesa' al chef Carlos Maldonado: "Pollo cocido solo suena bien en tu boca"

El nutricionista Pablo Ojeda y el chef Carlos Maldonado vuelven a Más Vale Tarde para cocinar un plato delicioso: alitas de pollo en salsa de naranja. Cristina Pardo cuenta al cocinero que, inicialmente, pensaba que la salsa que acompañaba al pollo era salsa mediterránea. "Pollo es, ¿no?", pregunta Iñaki López irónico, "a ver si hemos venido a la sección equivocada".

El chef añade que se podría bautizar a la salsa como "escabeche agripicante". "Los restaurantes pijillos somos así", añade Carlos. "A mí me han dicho salsa mediterránea y me he venido abajo", confiesa Pardo, "ahora que te escucho a ti me parece que es mejor".

Maldonado explica que, antes de comenzar a elaborar la salsa, es necesario cocer las alitas. Esto permitirá que el pollo quede "meloso y untuoso en boca". "Pollo cocido solo suena bien en tu boca", le dice Cristina al chef. "¡Qué equivocados estáis!", responde Maldonado.

"Yo lo he intentado mil veces y siempre echa para atrás", se lamenta Ojeda. El cocinero explica que cocer el pollo va a permitir que, al comerse las alitas, estas se deshuesen fácilmente.