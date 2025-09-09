Cristina Pardo: "Cómo estaremos en este país para que la noticia sea un exministro tirándose de los pelos con su exmujer"

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha dado a entender, en una nueva entrevista, que su exmarido podría haberse enriquecido con 'mordidas'. Además, ha indicado que ese dinero podría estar en el extranjero.

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, protagoniza una nueva entrevista. En esta ocasión, Perles ha sido entrevistada en 'Telecinco' para hablar sobre su relación con el exsocialista. Entre otras cosas, ha afirmado que el exministro podría haberse enriquecido con 'mordidas' y que ese dinero podría estar en el extranjero. Una información que parece dar a entender que Perles sabe más de lo cuenta.

Sobre la posibilidad de que llamen como testigo a Perles, Alfonso Pérez Medina explica que tendría que pedirlo algunas de las partes. "Si tiene datos de interés como puede ser dónde oculta José Luis Ábalos ese supuesto patrimonio, pues, evidentemente, es un dato muy relevante para la investigación", indica el periodista.

Iñaki López, por su parte, señala que es llamativo que Ábalos pudiera viajar con mucho dinero en efectivo, "teniendo en cuenta que la propia señora Perles ya dijo que quien pagaba todo, y en sobres, era Koldo". "Llegó a decir que Koldo llevaba siempre tres sobres en la mochila: en un sobre ponía PSOE, en otro José y en otro 'transportes', y todos eran en efectivo", añade Elisa Beni.

Pérez Medina señala que la información que comparte Beni aparece en la causa. "Los pagos en efectivo de Koldo García están bastante demostrados", añade. "En todo caso, cómo estaremos en este país para que, al final, la noticia sea un ministro que se está tirando de los pelos públicamente con su exmujer", comenta Cristina Pardo.