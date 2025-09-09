Ábalos responde a su exmujer y niega de nuevo haberse lucrado: "A veces comparo mi patrimonio con el de otros políticos... y no, no se sostiene"

El contexto Su ex mujer, Carolina Perles, ha salido a hablar en algunos medios de comunicación y ha contado, entre otras cosas, que el dinero de las mordidas que el exministro ha recibido, estaría oculto en el extranjero.

A José Luis Ábalos no le ha gustado nada que su ex mujer, Carolina Perles, haya salido en los medios de comunicación a contar lo que ella dice haber visto y vivido.

Perles ha insinuado que el dinero de las mordidas que Ábalos habría recibido estaría oculto en el extranjero, aunque este lo niega en 'OK Diario': "A veces comparo mi patrimonio con el de otros que han tenido los mismos años y no se sostiene, pese a tener un largo recorrido en la política".

En esta entrevista, Ábalos se presenta como la víctima de un juicio paralelo que está contaminando la causa que le investiga: "Los márgenes del respeto a los derechos se van relajando. Entonces, aquí existe la presunción de culpabilidad, nunca la de inocencia", ha revelado al ya mencionado medio.

Además, Ábalos asegura estar especialmente dolido por las acusaciones de su exmujer: "A mí no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía. Pero en este caso, ya no es una pareja cualquiera, es la madre de mis hijos". Y niega, también, algún atisbo de maltrato: "Si ahí hubiera habido alguna posibilidad, el juez que recibió aquella demanda hubiera tenido la obligación de actuar de oficio".

Por otro lado, el exministro reconoce no entender el trato mediático que recibe y por qué en algunos medios se blanquea a Víctor de Aldama, considerado por la UCO el 'nexo corruptor' del llamado caso Koldo.

Por último, y sobre una hipotética financiación irregular en el PSOE, el exministro se muestra tajante: "No en absoluto. Hay un gran empeño por buscar una Gürtel", y afirma que las cuentas del partido se fiscalizaron por el Tribunal de Cuentas.